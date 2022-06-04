Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz gezicileri nasıl tanımlıyorsa biz de aynı sıfatları kullanıyoruz. - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz gezicileri nasıl tanımlıyorsa biz de aynı sıfatları kullanıyoruz.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz gezicileri nasıl tanımlıyorsa biz de aynı sıfatları kullanıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz gezicileri nasıl tanımlıyorsa biz de aynı sıfatları kullanıyoruz. Bay Kemal ve şürekası ne derse desin, vandala vandal, çapulcuya, çapulcu demekten geri durmayacağız. Bizim kadınlara açıkça hakaret eden ahlak fukaralarından alacak dersimiz yoktur" - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika