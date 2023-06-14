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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki iradesiyle eski sisteme dönüş önerilerini reddetmiş, parlamenter sistem tartışmaları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki iradesiyle eski sisteme dönüş önerilerini reddetmiş, parlamenter sistem tartışmaları...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki iradesiyle eski sisteme dönüş önerilerini reddetmiş, parlamenter sistem tartışmaları açılmamak üzere kapanmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki iradesiyle eski sisteme dönüş önerilerini reddetmiş, parlamenter sistem tartışmaları açılmamak üzere kapanmıştır."

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika

Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs Seçimi 14 Mayıs Politika Haberler

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