Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz programlarla bunların üstesinden geldikçe, elimizdeki imkanların ve kat ettiğimiz mesafenin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın ayrılmaz bir parçası olan hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan vatandaşlarımızın ibadetlerinin kabul olmasını Allah'tan diliyorum. Kendileri keserek veya vekalet yolu ile kestirerek Hazreti İbrahim (AS) ve Hazreti İsmail'in (AS) teslimiyeti ile Rabbimize kulluklarını gösteren vatandaşlarımın kurbanlarının da kabul olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesi ve kurbanlarımızı kurtuluşa vesile olması niyazıyla, 'Yaza dönsün kışınız, bayramlar bayram olsun. Dert görmesin başınız, bayramlar bayram olsun. Otlar dikenler dolsun nemrutların çanına. Kolay gelsin işiniz, bayramlar bayram olsun' diyorum. Bizleri bir Kurban Bayramı'na daha sağlıkla, huzurla, esenlikle kavuşturan Rabbimize hamdüsena ediyorum. Bayramları yakın çevrelerinden başlayarak tüm mazlumların ve mağdurların yüzlerini güldürecek hayru hasenat vesilesi kılan kardeşlerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Medeniyetimizden ve kültürümüzden tevarüs ettiğimiz bayramları, çocuğundan yaşlısına tüm insanımızın sevinç günleri haline dönüştüren, geleneklerimizi özellikle yaşatan herkese şükranlarımı sunuyorum."

"Aziz milletim, dünyanın sağlıktan güvenliğe kadar her alanda ciddi sınamalar ile karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçiyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle kritik dönemler millet olarak birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin önemini daha da artırmaktadır. Ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma seviyesinin altında tutmak için maruz kaldığımız oyunların bedellerini nesillerdir ağır bir şekilde ödüyoruz. Hamdolsun geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz güçlü altyapının üzerinde Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartacak bir hamle gerçekleştirme fırsatı yakaladık. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünya kendi siyasi, ekonomik, güvenlik ve sosyal krizleriyle boğuşuyor. Biz ise yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen hedeflerimize odaklanarak yakaladığımız fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 4 yıl önce ekonomideki önceliğimizi istihdama vererek yaptığımız tercihin doğruluğunu, yaşanan her gelişme ile bir kez daha görüyoruz. Küresel ekonomideki bozulmanın ülkemize olan etkileri yanında, kurdaki dalgalanmanın ve hayat pahalılığının insanlarımızın günlük hayatlarındaki yol açtığı zorlukları elbette biliyoruz. Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz programlarla bunların üstesinden geldikçe, elimizdeki imkanların ve kat ettiğimiz mesafenin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması, gençlerimize bırakacağımız en kıymetli mirasımız olan 2053 vizyonuna kararlılıkla yürümesini sağlayacaktır. Ülke ve millet olarak Cumhuriyet tarihi boyunca başlattığımız her atılım hamlesinin önünün türlü oyunlar ile kesilmesine defalarca şahit olduk. İnşallah bu defa hem tarihten aldığımız dersler hem de sahip olduğumuz avantajlar sayesinde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında herhangi bir duraklamaya ve gerilemeye meydan vermeyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da sözlerimi yola çıkacak sürücülerimize çağrıda bulunarak tamamlamak istiyorum. Bayram ile 15 Temmuz ve hafta sonu tatillerinin birleşmesi ile uzunca bir ara ortaya çıktı. Vatandaşlarımızın kimi memleketlerine, kimi tatil beldelerine doğru, kimi de yaptığı programa göre yola düştü. Şehirlerarası trafiğe çıkan tüm vatandaşlarımdan kurallara harfiyen uymalarını, yorgun araç kullanmamalarını, mutlaka kemer takmalarını, sabırlı ve dikkatli olmalarını bekliyorum. Bayram ve tatil sevincimizi maddi ve manevi üzüntüye dönüştürmemek için hep birlikte azami hassasiyet gösterelim." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika