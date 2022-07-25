Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet zillet, ne derseniz deyin adına bu ittifak ne yapar, kimi çıkarır bizi ilgilendirmiyor. Biz kendimizden sorumluyuz. Masanın altında ayrı, masanın üstünde ayrı hesaplar dönüyor. Böyle bir masadan memleket hayrına bir şey beklemek mümkün değil." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika