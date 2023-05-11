Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet ittifakı söylüyor da savunma sanayine karşı çıkıyor" "Seçim sonrası inşallah TCG Anadolu'nun bir büyüğünü yapmak suretiyle mavi denizlerde Barbaros Hayrettin'leri çok daha güçlü hale getireceğiz" " Ankara belediyesi bunlarda, Ankara'da ne yaptılar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet ittifakı söylüyor da savunma sanayine karşı çıkıyor"

"Seçim sonrası inşallah TCG Anadolu'nun bir büyüğünü yapmak suretiyle mavi denizlerde Barbaros Hayrettin'leri çok daha güçlü hale getireceğiz"

" Ankara belediyesi bunlarda, Ankara'da ne yaptılar? "

" Onlar laf, biz iş üretiyoruz. Aramızdaki fark bu"

( Kızılay'ın çadır satması) " Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma fiiline işine giremez"

" Köy konutlarını teslim almaya başladık, şimdi bir taraftan kalıcı konutları hızla yapıyoruz"

" LGBT denilen olay aile kurumuna sokulan bir zehirdir"

" AK Parti olarak LGBT'ye olumlu bakamayız. Aile kutsiyeti buna müsaade etmez"

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet ittifakı söylüyor da savunma sanayine karşı çıkıyor" dedi.

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023