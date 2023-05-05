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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Millet İttifakı) Geçmişlerini ve kendilerini inkar pahasına düşmüşler Kılıçdaroğlu'nun peşine, nereye doğru gittiklerini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Geçmişlerini ve kendilerini inkar pahasına düşmüşler Kılıçdaroğlu'nun peşine, nereye doğru gittiklerini...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Geçmişlerini ve kendilerini inkar pahasına düşmüşler Kılıçdaroğlu'nun peşine, nereye doğru gittiklerini bile bilmiyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Geçmişlerini ve kendilerini inkar pahasına düşmüşler Kılıçdaroğlu'nun peşine, nereye doğru gittiklerini bile bilmiyorlar."

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika

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