Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Geçmişlerini ve kendilerini inkar pahasına düşmüşler Kılıçdaroğlu'nun peşine, nereye doğru gittiklerini...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Geçmişlerini ve kendilerini inkar pahasına düşmüşler Kılıçdaroğlu'nun peşine, nereye doğru gittiklerini bile bilmiyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Geçmişlerini ve kendilerini inkar pahasına düşmüşler Kılıçdaroğlu'nun peşine, nereye doğru gittiklerini bile bilmiyorlar."
Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı?— Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika