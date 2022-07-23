Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Eğer kendilerine güvenselerdi, şurada seçime kalmış neredeyse 10 ay, en azından cumhurbaşkanı adaylarını... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Eğer kendilerine güvenselerdi, şurada seçime kalmış neredeyse 10 ay, en azından cumhurbaşkanı adaylarını...

AA - Barış Gündoğan - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Millet İttifakı) Eğer kendilerine güvenselerdi, şurada seçime kalmış neredeyse 10 ay, en azından cumhurbaşkanı adaylarını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Eğer kendilerine güvenselerdi, şurada seçime kalmış neredeyse 10 ay, en azından cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Eğer kendilerine güvenselerdi, şurada seçime kalmış neredeyse 10 ay, en azından cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi."

AA / Barış Gündoğan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Millet İttifakı Politika Haberler

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