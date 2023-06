Cumhurbaşkanı Erdoğan millet bahçeleri açılış törenlerine canlı bağlantı ile katıldı: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimizi, 81 milyon metrekareden 100 milyon metrekareye çıkardık. Millet bahçesi sayımızı da 500 olarak güncelledik. Şimdiye kadar toplam 21,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 189 millet bahçemizi hizmete aldık." dedi.

Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla düzenlenen 9 millet bahçesinin açılış törenine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, hizmete girecek Adıyaman Millet Bahçesi'nin 505 bin, Giresun Bulancak Millet Bahçesi'nin 28 bin, Düzce Cumayeri Millet Bahçesi'nin 72 bin, Bursa Harmancık Millet Bahçesi'nin 40 bin, Bolu Gerede Millet Bahçesi'nin 295 bin, Afyonkarahisar Şuhut Millet Bahçesi'nin 125 bin, Adana Aladağ Millet Bahçesi'nin 200 bin, Sivas Şarkışla Millet Bahçesi'nin 150 bin, Erzincan Tercan ilçesi Camiişerif Millet Bahçesi'nin 52 bin metrekare olduğunu bildirdi.

Açılışı yapılacak millet bahçelerinin toplam büyüklüğünün 1 milyon 466 bin metrekare olduğunu ifade eden Erdoğan, şehirlerin güzelliğine güzellik katacak millet bahçelerinin ülke ve millete hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, millet bahçelerinin her birinin yeşil alanları, tesisleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor sahaları ve sundukları diğer imkanlarla göz kamaştıran projeler olduğunu anlattı.

"Depremlerde bu tarz toplanma alanlarının önemini daha iyi kavradık"

Millet bahçeleriyle şehirlere insanların nefes alabileceği yeşil alanlar kazandırmakla kalmadıklarını aynı zamanda çocuklardan yaşlılara, gençlerden çalışanlara kadar farklı toplum kesimlerinin sosyal ihtiyaçlarını da karşıladıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehir hayatının kargaşasından yorulan vatandaşlarımız ruhlarını burada dinlendiriyor, evlatlarımız burada sosyalleşiyor, gençler burada buluşuyor. Her yaş grubundan insanımız burada spor ve egzersiz yaparak sağlıklı bir hayat sürme imkanına kavuşuyor. Pek çok kültür sanat etkinliğinin de düzenlendiği millet bahçelerimiz bu yönleriyle büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Şehirlerimize kazandırdığımız her millet bahçesiyle sosyal, kültürel ve ekonomik değer katan cazibe merkezleri oluşturuyoruz. Bu millet bahçelerimizin tamamı afetlerde toplanma alanı olarak da hizmet vermektedir. Özellikle asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde bu tarz toplanma alanlarının önemini daha iyi kavradık. Çevre ve şehircilikte attığımız her adımın, hayata geçirdiğimiz her projenin bu süreçte çok ciddi faydasını gördük. Cumhuriyetimizin 100. yılında, 81 ilimizde, 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimizin ehemmiyeti de anlaşılmış oldu."

"Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi dünyanın en gözde şehir parkları arasında yerini alacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete olan sözlerini tutmak için çalışmaları sürdürdüklerini, her işte olduğu gibi millet bahçelerinde de kendileriyle yarıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Hedefimizi, 81 milyon metrekareden 100 milyon metrekareye çıkardık. Millet bahçesi sayımızı da 500 olarak güncelledik. Şimdiye kadar toplam 21,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 189 millet bahçemizi hizmete aldık. Halihazırda 27,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 137 millet bahçemizin yapımı devam ediyor. Bu alandaki vizyon projemiz Atatürk Havalimanı'na yapmakta olduğumuz 7,7 milyon metrekare büyüklüğe sahip millet bahçemizdir. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi tüm etaplarıyla hizmete girdiğinde dünyanın en gözde şehir parkları arasında yerini alacaktır. Bu vesileyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız Murat Kurum Bey'e şu ana kadar yaptığı gayretleri sebebiyle özellikle teşekkür ediyorum. Halef selef olarak şimdi de Mehmet Bey ile bu süreci inşallah en güçlü şekilde devam ettireceğiz."

Çevre Haftası'nın teması "Temiz Dünya, Temiz Deniz"

Erdoğan, geçen ay düzenlenen TEKNOFEST'i 2,5 milyonu aşkın ziyaretçinin katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdiklerini, 1,7 milyon insanın iştirak ettiği Büyük İstanbul Mitingi'ni yine burada yaptıklarını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Her ne kadar, birileri seçim sürecinde burayı yabancı şirketlere peşkeş çekme niyetlerini ifade etseler de milletimiz 14 ve 28 Mayıs'ta sandığa yansıttığı iradesiyle tüm bu niyetleri kursaklarda bırakmıştır. Şimdi biz de sandıkta tecelli eden bu güçlü iradeden aldığımız cesaretle çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ile ülkemiz genelindeki 500 millet bahçemizin tamamını bitirdiğimizde 81 vilayetimizin çehresinin de değişeceğine inanıyorum. Türkiye'nin bu muhteşem eserlerle buluşmasını sağlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, TOKİ'mize, yüklenici firmalara, mühendisinden mimarına işçisine, herkese şükranlarımı sunuyorum."

"Dünya görüşümüzün özünde tabiatı ve kainatı bir emanet olarak görmek vardır." diyen Erdoğan, uçsuz bucaksız güzellikleriyle gökyüzünün, içinde milyarlarca canlıyı yaşatan denizlerin, yetiştirdiği türlü nebatatla toprağın, hayatı idame ettiren havanın ve gözün gördüğü veya görmediği her şeyin kendilerine emanet olduğunu dile getirdi.

Emanetin sahibinin de önce Allah, sonra da gelecek nesiller olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu hassasiyetle tabiata en güzel şekilde sahip çıkmanın gayretindeyiz. Çevre bilincinin özellikle toplumumuzda kök salması için gerçekten yoğun çaba harcıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 5 Haziran haftasının Türkiye Çevre Haftası olarak kutlanmasını kararlaştırdıklarını anımsatarak, bu seneki Çevre Haftası'nın temasını "Temiz Dünya, Temiz Deniz" olarak belirlediklerini bildirdi.

(Sürecek)