Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçeleri açılış törenlerine canlı bağlantı ile katıldı: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık kentsel dönüşüm meselesinde daha kararlı, daha dirayetli adımlar atacağız. İdeolojik saplantılarla hareket edenlerin de gözünü para hırsı bürümüş olan muhterislerin de kaprislerine boyun eğmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık kentsel dönüşüm meselesinde daha kararlı, daha dirayetli adımlar atacağız. İdeolojik saplantılarla hareket edenlerin de gözünü para hırsı bürümüş olan muhterislerin de kaprislerine boyun eğmeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla düzenlenen 9 millet bahçesinin açılış törenine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Çevreye kontrolsüz şekilde atılan plastiklerin bilhassa denizlerdeki hayatı tehdit ettiğine dikkati çeken Erdoğan, 5 sene önce başlattıkları "Sıfır Atık Hareketi"nin temel hedeflerinden birinin plastik kirliliğinin önüne geçmek olduğunu söyledi.

Bu amaçla 81 il için "Sıfır Atık Yönetim Planları" oluşturduklarını anlatan Erdoğan, Türkiye genelinde 166 bin bina ve yerleşkeye "Sıfır Atık Sistemi" kurduklarını ifade etti.

Erdoğan, böylece 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranını, 2022'de yüzde 30'un üzerine çıkardıklarını dile getirerek, Birleşmiş Milletler tarafından 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak tüm dünyada kutlanmasını sağladıklarını anımsattı.

Atık ve geri dönüşüm farkındalığını arttırmaya yönelik çalışmaların bundan sonra da süreceğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabb'imizin ve evlatlarımızın emaneti olan çevreyi korumakla kalmayıp bizden sonraki nesillere daha da güzelleştirerek teslim edeceğiz. 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz.' buyuran sevgililer sevgilisi Peygamber'imizin ümmeti olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Zaten başka bir tavrımız da olamaz. Bize düşen çevrecilik adına siyasi ajandalarını dayatmaya çalışanların baskılarına boyun eğmeden emanete hakkıyla sahip çıkmaktır.

Bizim görevimiz, orman varlığımızı daha artırarak geleceğe nefes olmaktır. Millet bahçeleriyle şehirlerimizde yeşil vahalar oluşturmaktır, başarılı atık yönetimiyle toprağımızı, denizlerimizi, nehirlerimizi korumaktır. Çevreci binalar yaparak yaşadığımız yerleri fıtrata uygun şekilde mamur etmektir. Yarın kıyametin kopacağını bilsek dahi elimizdeki fidanı toprağa dikerek mesuliyetimizi yerine getirmektir. Bu anlayışla bizden önceki 60 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1,5 katını biz sadece 21 yıla sığdırmayı başardık. Bugüne kadar 6,5 milyar fidanı vatan toprağıyla buluşturduk. Bugün de 9 milyon fidanın dikimini gerçekleştireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 81 ilinin her birini yemyeşil hale getirene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacaklarının altını çizdi.

"Deprem kapımızı çalmadan tedbirinizi alın"

Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin hatırlattığı hususlardan birinin de sağlam, dayanıklı ve güvenli binalar inşa etmenin gerekliliği olduğunu belirten Erdoğan, TOKİ tarafından deprem mevzuatına uygun yapılan konutlarda hiçbir sorunla karşılaşılmadığına dikkati çekti.

Son yıllarda inşa edilen hastaneler, kamu binaları, spor tesislerinin de bu süreçte başarılı bir sınav verdiğini dile getiren Erdoğan, "Ülkemizin yeni yapı stokunu asla bu standartların altına düşürmeyeceğiz." dedi.

Kentsel dönüşüm projelerinin ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunun depremle birlikte daha yakından görüldüğünü ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Marjinal kesimlerin engelleme çabalarına rağmen dönüşüm yapabildiğimiz yerlerde yıkılan bina sayımız, dolayısıyla can kaybımız da az oldu ama kentsel dönüşüm projelerinin önünün kesildiği bölgelerde maalesef üzüntümüz katlanarak arttı. Bu tecrübeler ışığında artık kentsel dönüşüm meselesinde daha kararlı, daha dirayetli adımlar atacağız. Doğrudan insanımızın hayatına dair böylesi bir konuda tamahkarlığa izin vermeyeceğiz. İdeolojik saplantılarla hareket edenlerin de gözünü para hırsı bürümüş olan muhterislerin de kaprislerine boyun eğmeyeceğiz. Kanuni, idari ve mali açıdan ne gerekiyorsa onu yapmak suretiyle bu meseleyi çözüme kavuşturacağız. Vatandaşlarımızın 'Yarısı Bizden Kampanyası'na yönelik ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Buradan tüm vatandaşlarıma bir kez daha seslenmek istiyorum: Eğer binanız depreme dayanıklı değilse, sel veya heyelan tehdidi altındaysa hiç vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini başlatın. Afetle karşılaşmadan, deprem kapımızı çalmadan önce siz tedbirinizi alın. Mülk sahiplerinin desteğiyle şehirlerimizi afetlere karşı daha dirençli hale getireceğimize inanıyorum."

"Deprem illerini yeniden dolaşacağım"

Açılışını yaptıkları millet bahçelerinin tüm şehirlere, millete hayırlı olmasını dileyen, emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, Adıyaman'a 14 ve 28 Mayıs'ta şahsına ve Cumhur İttifakı'na gösterdiği büyük teveccüh için şükranlarını sundu.

En yakın zamanda deprem illerini yeniden dolaşacağını belirten Erdoğan, diğer illerdeki vatandaşlara da destekleri için teşekkür etti.

Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, "Rabb'im, ülkemizi her türlü afetten korusun diye dua ediyorum." dedi.

Açılış, kurdele kesimiyle gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından millet bahçelerinin açılışını canlı bağlantıyla gerçekleştirdi.

Adıyaman'daki millet bahçesinde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, buradaki açılışın, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kurulan kabinenin ilk açılışını olduğunu, bunu özellikle deprem bölgelerinden Adıyaman'da yaptıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından millet bahçelerinin açılış kurdelesi kesildi.

(Bitti)