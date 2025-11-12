Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 18.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Duran, ziyaretin Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşeceğini bildirdi. - ANKARA
