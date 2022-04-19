Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi iftarda kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi iftarda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan, Bahçeli'yi kapıda karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli, bir süre sohbet ettikten sonra ardından iftar yaptı.

Demirören Haber Ajansı / Politika