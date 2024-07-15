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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer siyasi parti liderlerini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bazı siyasi parti liderlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bazı siyasi parti liderlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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