Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, Komando Tabur Komutanlığı'nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, Bitlis'te bulunan Komando Tabur Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında askerlerle bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve askerlere moral verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli, Komando Tabur Komutanlığı'nı ziyaret etti
BİTLİS -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, Komando Tabur Komutanlığı'nı ziyaret etti.