Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile bir araya geldi

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Beytepe'de bulunan evinde bir araya geldi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için Beytepe'deki konutunun önüne çıktı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile en son eylül ayında Bahçeli'nin konutunda bir araya gelmişti. - ANKARA

