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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı'nda Bir Araya Geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından görüşmeden tek kare fotoğraf, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" notuyla paylaşıldı.

Kaynak: ANKA / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Politika Güncel Haberler

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