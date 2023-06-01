Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul yaklaşık 1 saat sürdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika