Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul yaklaşık 1 saat sürdü. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika