Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.