Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret ediyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret ediyor
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti.Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutunun önünde karşıladı. Erdoğan Bahçeli görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.
Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile bu yıl içerisinde 7 defa görüştü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika