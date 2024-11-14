Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli en son Ekim ayında Bahçeli'nin konutunda bir araya gelmişti. - ANKARA