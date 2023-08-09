Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK toplantısında komutanlara ve Hakan Fidan'a hediye takdim etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına son kez katılan komutanlara hediye, Milli İstihbarat Başkanlığı'ndaki (MİT) görevlerinden dolayı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ise 'Devlet Üstün Hizmet Madalyası Beratı' takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına son kez katılan komutanlara hediye, Milli İstihbarat Başkanlığı'ndaki (MİT) görevlerinden dolayı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ise 'Devlet Üstün Hizmet Madalyası Beratı' takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Son kez MGK toplantısına katılan ve 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser'e Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından saat ve çini hediye edildi. Konuşmasında askerliğe 1971 yılında başladığını söyleyen Avsever, bir askerin gelebileceği en üst seviyeye geldiğini, bu şura ile emekliye ayrıldığını belirterek, Erdoğan'a teşekkür etti. Konuşması sırasında duygulanan Avsever'e sarılan Erdoğan, "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık. Sağ ol" ifadelerini kullandı.

Orgeneral Atilla Gülan ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 47 sene hizmet verdiğini, Avsever'in kendisinden daha fazla hizmetinin olduğunu dile getirerek, görevini en üst düzeyde bıraktığı için onurlu ve gururlu olduğunu kaydetti. Gülan, destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Bakan Fidan'a 'Devlet Üstün Hizmet Madalyası Beratı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, komutanlara hediye takdiminin ardından MİT'teki 13 yıllık hizmetlerinden ötürü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a "Devlet Üstün Hizmet Madalyası Beratı" verdi. Bakan Fidan, "Ben bu madalyayı benimle beraber görev yaparken Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta sizin emirlerinizi hayata geçirmek için şehit olan arkadaşlarım adına alıyorum" derken, Erdoğan ise, "Rabbim mekanlarını cennet eylesin" duasında bulundu. - ANKARA