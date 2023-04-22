Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mersin'de çok daha farklı bir netice bekliyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mersin Teşkilatının bayramlaşma töreni sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile telefonda görüşmesi sonrasında partililerinde bayramını kutlayarak, "Mersin'de inşallah bu defa çok daha farklı bir neticeyi biz Mersinli kardeşlerimizden bekliyoruz" dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katılımıyla AK Parti İl Binası önünde milletvekilleri, Akdeniz Belediye Başkanı, milletvekilleri adayları ve partililer ile birlikte Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Bayramlaşa sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Erdoğan'ın konuşmasını partililere dinletti. Mersinlilerin bayramını kutlayan Erdoğan, "Rabbim nice bayramlara kavuştursun inşallah. Ben de Gaziantep Nurdağı'na hareket ediyorum. Orada konut teslimi yapacağız, köy evleri olarak. Mersin'de inşallah bu defa çok daha farklı bir neticeyi biz Mersinli kardeşlerimizden bekliyoruz. Büyük bir gayretle, Mersin'i inşallah hallaç pamuğu gibi almamız lazım. Durmak yok, yola devam" ifadelerini kullandı.

"Muhalefete uyarım; rahat durun, bırakın işimizi yapalım"

Programda konuşan Nebati, Türkiye'nin asrın afetini yaşadığını, 110 milyar dolara yaklaşan bir servet kaybının yaşandığını belirterek, "Böylesine büyük bir afetten yine güçlü bir şekilde çıkacağız. Çünkü, salgın geldiğinde de aynı şeyleri söylediler ama biz biz pozitif yönde ayrıştık. Savaş olduğu zaman yine aynı şeyleri söylediler, ama biz yine büyüyerek ve istihdam oluşturarak, pozitif yönde ayrıştık. Bu depremde de can kayıplarımız oldu, yaralılarımız var ama Allah'ın izniyle, yaralarını hızlı sarmakla kalmayacağız, muhalefetin ısrarla kentsel dönüşüme karşı çıkarak, aslında bu afetlerde yeterinde hızlı gitmememizin en büyük günahkarı olanlara rağmen, şimdi kentsel dönüşümde adeta devrim oluşturacak adımlar atıyoruz. Muhalefet, çıkıp da kentsel dönüşüm yapılacağı yerlerde toplantılar yapmaktan vazgeçsin. Kentsel dönüşümü durdurduk diye övünmesinler. Kentsel dönüşüme karşıyız diyerek, vatandaşımızın canıyla oynamasınlar. Biz bir tarafta deprem konutlarını altyapısıyla birlikte üretirken, şimdi kentsel dönüşümle, daire sahiplerimiz bir tarafta 100 metre karelik dairenin neredeyse tamamını maliyetini karşılayacak şekilde 0,74 faiz oranıyla ve 2 yıl ödemesiz uzun vadeli imkanlarla kendi konutlarını hızlı bir şekilde kentsel dönüşüme tabi tutarak, inşaatlarını yapabilecekler. Yine Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği, dairelerle ilgili de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla bir çalışma yaparak, orada da maliyetin bir kısmını da biz karşılamış olacağız. O da yetmez, aynı şekilde kentsel dönüşümde müteahhitlik yapacaklara da 250 milyon liraya kadar yine kredi imkanı sağlıyoruz. Buradan çağrımız, kentsel dönüşüme tabi olacak yerlerdeki vatandaşlarımızın, muhalefetin o söylemlerine kulak vermeden, hızlıca bu imkanlardan yararlanacak ve yoluna devam edecek şekilde davransın. Belediyelerimiz lütfen, işleri kolaylaştırıcı tedbirleri de sizler alın. Muhalefete çağrımı yeniliyorum, rahat durun. Bırakın işimizi yapalım. Vatandaşın aklıyla oynamayın" şeklinde konuştu.

"Vatandaşların aklıyla oynamayın"

Konuşmasında muhalefete yüklenen Nebati, "Düne kadar Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinde hiçbir şey kalmadı diyenler, daha 5 dakika sonra biz iktidara geldiğimizde merkez bankasındaki altınları dağıtacağız diyor. Merkez bankasının ve hazinenin kasası boşsa ne dağıtıyorsun? Boş değil ise niye boş diyorsun? Vatandaşın aklıyla oynamayın. O yetmiyormuş gibi 21 yılda Türkiye'de yurt dışından gelen yatırımların miktarı belli. Türkiye güvenilir bir ülke. Özellikle gelişmekte olan ülkeler arasında en çok yatırım alan ülke, Türkiye. Sen kalkıyorsun bu toplantılarda, 'ben şu kadar para getireceğim' diyorsun. Kusura bakma hiç bir fon yöneticisi, hiç bir ülke, hiç bir uluslararası kuruluş, muhalefetin liderine de yöneticisine de bakıp bir ülkeye yatırım yapmaz. Tüm fonlar, yatırımcılar, doğrudan ve dolaysız yapacak olanlar iktidarın ne dediğine bakar" diye konuştu. - MERSİN

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