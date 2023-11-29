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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankası brüt rezervlerimizin Eylül 2014'ten bu yana ilk kez 134,5 milyar dolara çıktığının müjdesini de sizlerle...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankası brüt rezervlerimizin Eylül 2014'ten bu yana ilk kez 134,5 milyar dolara çıktığının müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankası brüt rezervlerimizin Eylül 2014'ten bu yana ilk kez 134,5 milyar dolara çıktığının müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum"

Kaynak: AA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankası Eylül Politika Ekonomi Haberler

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