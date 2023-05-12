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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Meral Akşener'i masaya döndüren de Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meral Akşener'i masaya döndüren de Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meral Akşener'i masaya döndüren de Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür" "Rusya'ya da sataşmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Meral Akşener'i masaya döndüren de Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür"

" Rusya'ya da sataşmaya başladı. Türkiye'deki seçimleri Rusya yönlendiriyormuş. Utan Utan. Ben şimdi kalkıp Türkiye'deki seçimleri Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere yönlendiriyor desem. Sen bunları benim kadar tanımazsın, ben bunların hepsinin ruhlarını okurum. 20 senedir bunlarla görüşüyorum. Sen bunları nereden tanıdın? Ama bunda yalan çok. Londra'nın tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş, avucunu yalarsın avucunu"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Sultangazi'deki mitinginde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Meral Akşener Muharrem İnce Rusya Politika Haberler

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