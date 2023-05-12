Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Meral Akşener'i masaya döndüren de Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür"

" Rusya'ya da sataşmaya başladı. Türkiye'deki seçimleri Rusya yönlendiriyormuş. Utan Utan. Ben şimdi kalkıp Türkiye'deki seçimleri Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere yönlendiriyor desem. Sen bunları benim kadar tanımazsın, ben bunların hepsinin ruhlarını okurum. 20 senedir bunlarla görüşüyorum. Sen bunları nereden tanıdın? Ama bunda yalan çok. Londra'nın tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş, avucunu yalarsın avucunu"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Sultangazi'deki mitinginde açıklamalarda bulundu.

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023