Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız (2)

'DEVLETLE MİLLET ARASINDA GÜVEN İKLİMİ TESİS ETTİK'

Ardından Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatan Erdoğan, asrın felaketine maruz kaldıklarını ancak milleti de devleti de enkaz altında bırakmadıklarını belirterek, "Hane desteği, taşınma ve kira yardımı ile vefat edenlerin yakınlarına nakdi yardım olarak bugüne kadar 30 milyar lira ödeme yaptık. Halen 3,5 milyon insanımızın barınma dahil tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kalıcı konutların inşası için kolları sıvadık. Hatta bayramdan itibaren tamamlanan evlerimizi teslim etmeye başladık. Felaket bölgesindeki 11 vilayetimiz ve 14 milyon insanımız devletine, hükümetine güveniyor. Hepsinden öte istikbaline güvenle bakıyor. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun hiçbir vatandaşımız 1 sene içerisinde yeni yuvasına kavuşacağından asla şüphe duymuyor. Devletle millet arasında işte böyle bir güven iklimi tesis ettik. Bu güven ilişkisini kalıcı hale getirerek daha da güçlendirmekte kararlıyız. Biz sadece deprem yaralarını sarmakla kalmadık. Hesaplamalara göre 104 milyar doları bulan deprem maliyetine rağmen milletimizin diğer alanlardaki sorunlarını çözmeye, birbirinden önemli projeleri devreye almaya devam ettik" dedi.

Kaan ULU/ANKARA, -