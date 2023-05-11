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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylıktan çekilmesine ilişkin) 'Doğrusu üzüldüm, keşke...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylıktan çekilmesine ilişkin) "Doğrusu üzüldüm, keşke...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylıktan çekilmesine ilişkin) "Doğrusu üzüldüm, keşke yarış sonuna kadar böyle devam etseydi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylıktan çekilmesine ilişkin) "Doğrusu üzüldüm, keşke yarış sonuna kadar böyle devam etseydi" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Memleket Partisi Muharrem İnce Politika Haberler

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