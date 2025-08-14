Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medya ve sosyal medyadaki tetikçileriyle itibar suikastleri düzenleyenlerin zorbalıklarına bugüne kadar asla boyun eğmedik, bundan sonra da boyun eğmeyiz. Beyefendi rahatsız olmuş, varsın olsun; onu daha çok rahatsız edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika