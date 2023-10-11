Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Katılım ne kadar güçlü olursa ülkemizin menfaatine o denli hayırlı olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Katılım ne kadar güçlü olursa ülkemizin menfaatine o denli hayırlı olur" dedi.

Erdoğan AK Parti Grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin tezkereye 'hayır' oyu vermesine ilişkin soruya, "Cumhur ittifakı olarak 'Bizde ne diyoruz' 'evet' diyoruz. Cumhur ittifakı olarak her ikimizin Parlamento'daki oyları bu işi çözer mi" dedi.

İttifak çağrısına ilişkin soruya da Erdoğan, "Katılmak isteyen herkese kapımız açık. İYİ Partiye de aynı şekilde zaten diğerleri Cumhur ittifakında. Katılım ne kadar güçlü olursa ülkemizin menfaatine o denli hayırlı olur" dedi. - ANKARA