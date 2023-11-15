Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından partisinin grup yönetimini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te AK Parti grup yönetimini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından partisinin grup yönetimini ziyaret etti.

Erdoğan, AK Parti Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri ile bir araya geldi. Erdoğan, grup yönetiminden Meclis çalışmaları hakkında bilgi aldı. AK Parti grup çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, ziyaretinin ardından Meclis'ten ayrılarak AK Parti Genel Merkezi'ne geçti.