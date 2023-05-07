Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Masanın üstünde kimler var altında kimler var hepsi birbirine karışmış" -"Ne diyorlar, Tayyip Erdoğan gitmeli.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Masanın üstünde kimler var altında kimler var hepsi birbirine karışmış"

-"Ne diyorlar, Tayyip Erdoğan gitmeli. Türkiye'de yönetim gitmeli manşetleri atanlar kendini milli görüşçü olarak pazarlayanlarla LGBT'cileri aynı safta buluşturanlardır"

-"Bu LGBT'cileri sandığa gömmeye var mıyız? Bunlar kapalı kapılar ardında görüşüyor. Tabanlarının hassasiyetini umursamıyorlar"

-"Türkiye'nin yönetimine talip olsun diye kurulan masanın nereye vardığına eminim"

-"Kuracağımız aile bankası ile ev hanımlarımızın emekliliğini sağlayacağız"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulundu.