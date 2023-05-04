Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Masanın altındaki HDP'yi allem edip masanın üstüne çıkardılar. Onu da 2 tane belediye başkanı getirip masaya monte ettiler"

-"Şimdi karşımıza bir garip masayla çıktılar"

-"Karadeniz'in bu güzel şehri olmanın yanında Türkiye Yüzyılı hayalimizi birlikte gerçekleştireceğiz yol arkadaşımızdır"

-"Biz ilerlerken birileri de Türkiye'nin kuyusunu kazmanın peşinde. Talimatı veren Kandil. Kandil'e dönüp Selo'sundan Apo'su hapistekileri çıkaracağız diyorlar. Bunlar terörist. Onu çıkaracakmış"

-"Söylesene Bay Bay Kemal, Meclis'te HDP ile ne konuştun"

-""Suriye'deki askerlerimizi çekip oraya rahatça saldırabilmeniz için size bırakacağız" diyorlar. HDP mensuplarının örgütün parmak işareti ile selamlıyorlar"

-"Eline her mikrofon alan HDP'linin PKK'lının tehdit dolu açıklamalarına ne yazık ki elleriyle kalp işareti yaparak cevap veriyorlar. Bay Bay Kemal'den almışlar sözü, şimdiden silahlarını doldurmaya başlamışlardır. Bu manzaradan bizim kadar CHP'li kardeşlerimin de utandığına inanıyorum"

-""Kamudan tasviye edilen 100 binin üzerindeki elemanınızı yeniden devlete dolduracağız" diyorlar. "Yeniden bu ülkenin evlatlarını annelerin bağrından kopartacağız" diyorlar. "Ülkenin tüm kaynaklarını tekrar size açacağız" diyorlar"

-"Londra'daki tefecilere verdikleri söz konusunda ayakları birbirine dolaştı. Biri "300 milyar dolar" diyor, diğeri "hemen gelmez, 10 yılda gelir" diyor"

-"Biz yüzlerce milyon dolar değerinde doğalgaz buluyoruz, nükleer santral yapıyoruz. Bunlar sevinmek yerine karalar bağlıyor. Bunların hepsi de ülkenin değeri, devletin kazancı, milletin karıdır"

-"Bu tabloya bakınca insanın aklına şu soru geliyor; Türkiye'nin enerji bağımsızlığını elde etmesinden kim rahatsız olur? Terörü yenen, darbeyi püskürten, depremin yıkıntıları altında kalmayan ekonomisini ayakta tutan Türkiye'den kim rahatsız olur?"

-"21 yıllık iktidarlık dönemimizde bizim önümüzü kesemedikleri için bu durumdan rahatsızlar. Hiç kusura bakmasınlar onları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz"

-"Göya milliyetçi olduğunu söyleyen, PKK'nın yürüttüğü kampanyalara sesini çıkarmayan bu kişi bir ara masadan kalkmaya yeltendi"

-"Bir diğeri LGBT dayatmasını gölgeletmek üzere masada yer alıyor. Sorsanız milli görüşçüyüz derler. Ama milletimizin değerlerini niteleyen projelere seslerini çıkarmaz"

-"Biz ailenin kutsiyetine inanırız. Ailemize leke sürdürmeyiz"

-"Zaten bir tanesi ayrılıp kendi partisini kurdu. Kalanlar seslerini çıkarsalar "hain" damgası yiyecekler"

ORDU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.