Cumhurbaşkanı Erdoğan: Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez (3)

'SU ALAN GEMİNİN DÜMENİNE O GELMİŞ BU GİTMİŞ ÖNEMİ YOKTUR'Erdoğan, Türkiye'nin büyümesini ve Türk demokrasisinin güçlenmesini istediklerini bildirerek, "Her alanda standartlarımız yükselsin istiyoruz.

'SU ALAN GEMİNİN DÜMENİNE O GELMİŞ BU GİTMİŞ ÖNEMİ YOKTUR'

Erdoğan, Türkiye'nin büyümesini ve Türk demokrasisinin güçlenmesini istediklerini bildirerek, "Her alanda standartlarımız yükselsin istiyoruz. İnsanımız hak ettiği hizmetlere daha kısa sürede ulaşsın istiyoruz. Ülkemiz iktidarıyla olduğu gibi muhalefetiyle de dünyada göz doldursun, örnek alınsın, örnek gösterilsin istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşına muhalefet yapma pratiğini de kökten değiştirmiş bir ülke olarak girelim istiyoruz. Diğer türlü hedeflerine koşar adım giderken Türkiye'nin bir ayağı aksamaya maalesef devam edecektir. Diğer türlü millet varlığımıza yönelik tehdit ve tehlikeleri savuşturmamız zorlaşacaktır. Tüm bu meydan okumalarımızın üstesinden gelebilmemiz bizim gayretlerimizin yanında muhalefetin daha vizyoner, daha kuşatıcı, daha yerli ve milli bir çizgide siyaset yapmasına bağlıdır. Baba-oğul arasındaki taht mücadelelerinin bizim açımızdan hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Birisi baba olmuş, birisi oğul olmuş. Bize ne. Bizim nazarımızda zaten su alan geminin dümenine o gelmiş bu gitmiş hiçbir anlamı ve önemi yoktur. Asıl mesele muhalefetin millete parmak sallamaktan vazgeçmesidir. Asıl mesele muhalefetin milli iradeyle 73 yıllık kavgasını bitirmesidir. Asıl mesele sahte gündemler yerine ülkenin sorunlarına odaklanmasıdır. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak her hüsnü niyetli her adımı desteklemeye hazır olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum" dedi.

Erdoğan ayrıca, konut kira sözleşmelerine dair, "2022 yılı haziran ayında yaptığımız geçici düzenleme ile yenilenen konut kira sözleşmelerinde kira artırım oranını yüzde 25'le sınırlamıştık. 2023 yılı temmuz ayından itibaren yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı uygulamayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.