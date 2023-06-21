Cumhurbaşkanı Erdoğan: Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez (3)
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'SU ALAN GEMİNİN DÜMENİNE O GELMİŞ BU GİTMİŞ ÖNEMİ YOKTUR'Erdoğan, Türkiye'nin büyümesini ve Türk demokrasisinin güçlenmesini istediklerini bildirerek, "Her alanda standartlarımız yükselsin istiyoruz.
'SU ALAN GEMİNİN DÜMENİNE O GELMİŞ BU GİTMİŞ ÖNEMİ YOKTUR'
Erdoğan, Türkiye'nin büyümesini ve Türk demokrasisinin güçlenmesini istediklerini bildirerek, "Her alanda standartlarımız yükselsin istiyoruz. İnsanımız hak ettiği hizmetlere daha kısa sürede ulaşsın istiyoruz. Ülkemiz iktidarıyla olduğu gibi muhalefetiyle de dünyada göz doldursun, örnek alınsın, örnek gösterilsin istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşına muhalefet yapma pratiğini de kökten değiştirmiş bir ülke olarak girelim istiyoruz. Diğer türlü hedeflerine koşar adım giderken Türkiye'nin bir ayağı aksamaya maalesef devam edecektir. Diğer türlü millet varlığımıza yönelik tehdit ve tehlikeleri savuşturmamız zorlaşacaktır. Tüm bu meydan okumalarımızın üstesinden gelebilmemiz bizim gayretlerimizin yanında muhalefetin daha vizyoner, daha kuşatıcı, daha yerli ve milli bir çizgide siyaset yapmasına bağlıdır. Baba-oğul arasındaki taht mücadelelerinin bizim açımızdan hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Birisi baba olmuş, birisi oğul olmuş. Bize ne. Bizim nazarımızda zaten su alan geminin dümenine o gelmiş bu gitmiş hiçbir anlamı ve önemi yoktur. Asıl mesele muhalefetin millete parmak sallamaktan vazgeçmesidir. Asıl mesele muhalefetin milli iradeyle 73 yıllık kavgasını bitirmesidir. Asıl mesele sahte gündemler yerine ülkenin sorunlarına odaklanmasıdır. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak her hüsnü niyetli her adımı desteklemeye hazır olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum" dedi.'FARKLILIKLARIMIZI BİR TARAFA BIRAKIP ORTAK PAYDADA BULUŞABİLMELİYİZ'Erdoğan, Türkiye Yüzyılı ile aynı zamanda Türkiye'nin önüne yeni bir siyaset vizyonu koyduklarını belirterek şöyle konuştu: "Hayırda ve hizmette yarışırken 'millet merkezli bir anlayışla hareket edelim' diyoruz. Siyasi mücadelemizi yürütürken 'hep birlikte Türkiye eksenine bağlı kalalım' diyoruz. İktidarı ve muhalefetiyle söz konusu vatanın bekası, ülkenin güvenliği, milletimizin birlik ve dirliği, devletimizin çıkarları olunca farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp, ortak paydada buluşabilmeliyiz. 21 yıllık iktidarlarımız döneminde bu büyük mutabakatı sağlama yönünde sayısız adım attık. Her seçim sonrasında bize oy verenlerle birlikte siyasi tercihi farklı yönde tezahür eden vatandaşlarımıza da el uzattık. Kampanya dönemlerinde maruz kaldığımız onca hakarete, haksızlığa, hukuksuzluğa, yalana, bühtana, siyasi rekabete sığmayan bel altı vuruşa rağmen gönül kapılarımızı sonuna kadar açtık. Ancak özellikle siyaseti bir ikbal kapısı olarak gören çevrelerin anlamsız direnişi ile karşılaştık. İdeolojik ön yargılarından bir türlü sıyırılamadılar. Geçmişin yüklerini sırtlarından bir türlü atamadılar. Meselelere Türkiye merceğinden bir türlü bakamadılar."'TİLKİ MARİFETİYLE KOŞTURUP DURUYORSUN'Erdoğan, kabinenin teşekkülü ile birlikte vatandaşların taleplerini, ülkenin ihtiyaçlarını karşılamaya süratle başladıklarını bildirerek, "Küresel piyasalara göre oldukça iyi buğday ve arpa alım fiyatı açıklayarak üreticilerimizi sevindirdik. Emeklilerimizden gençlerimize, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan engellilerimize, ihracatçılarımıza kadar toplumun çeşitli kesimlerine yönelik müjdelerimizi paylaştık. İlk kabine toplantımızın sonrasında başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri dün uzlaşmayla neticelendi. 2023 yılının 2'nci yarısında brüt asgari ücret tutarını 13 bin 414 liraya, net asgari ücret tutarını ise 11 bin 402 liraya yükselttik. Bu artışla yüzde 34 gibi enflasyonun üzerinde refah payını da içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yılın 2'nci yarısına göre ise asgari ücreti yüzde 107 oranında artırmış olduk. Son rakamla birlikte asgari ücret 2002 yılına göre ise reel olarak yaklaşık yüzde 312 artış göstermiştir. Şimdi çıkmış Bay Bay Kemal 'Bak yine bize kaldı bu iş' diyor. Ne sana kaldı ya. Sen şu anda maalesef tilki marifetiyle koşturup duruyorsun. Yetişemediğin üzüme 'koruk' demeye devam ediyorsun" dedi.'EKONOMİ YÖNETİMİMİZE ÇOK AĞIR SORUMLULUKLAR YÜKLEDİK'Erdoğan, 'çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz' dediklerini hatırlatarak, "Ezdirmedik. 'Refah artışından da faydalanmalarını sağlıyoruz, sağlayacağız' dedik. Ayrıca 400 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ay boyunca 500 lira olarak uygulayacağız. Kanun teklifini inşallah arkadaşlarımız en kısa sürede Meclis'in kararına sunacaktır. Kurban Bayramı arifesinde çalışanlarımıza 2'nci bir bayram sevinci yaşatacağımıza inandığım yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diliyorum. Asgari ücret tespit komisyonuna, işçi ve iş veren taraflarına bu süreçteki çabaları için teşekkür ediyorum. Seçim döneminde açıkladığımız memur maaşlarıyla ilgili verdiğimiz sözleri de inşallah yerine getireceğiz. Türkiye'nin artan refahından, büyüyen ve kalkınan ekonomisinden 85 milyonun tamamının hak ettiği payı almasını temin edeceğiz. Ekonomi yönetimimize bu noktada çok ağır sorumluluklar yükledik. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankamız arasında koordinasyonu tesis ettik; güçlü, uyumlu, yetkin bir ekip kurduk" diye konuştu.
Erdoğan ayrıca, konut kira sözleşmelerine dair, "2022 yılı haziran ayında yaptığımız geçici düzenleme ile yenilenen konut kira sözleşmelerinde kira artırım oranını yüzde 25'le sınırlamıştık. 2023 yılı temmuz ayından itibaren yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı uygulamayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.