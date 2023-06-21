Cumhurbaşkanı Erdoğan: Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,"'6'lı masa' diyordu şimdi '16'lı masa' diyor. Yetmez bunu daha da artırman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez. Bu millet irade ister irade. Bu millet eser ister, hizmet ister. Yalanla dolanla talanla bir yere varılmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından ilk kez gerçekleştirilen partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuştu. Erdoğan, 14 ve 28 Mayıs seçimlerini her anı hafızalara kazınan muhteşem bir zaferle tamamlamanın bahtiyarlığı içerisinde olduklarını belirtti. Erdoğan, kendi teşkilatları yanında Cumhur İttifakı'nda beraber hareket ettikleri ortaklarının da olağanüstü çaba harcadığını ifade ederek, "Sergilediğimiz dayanışmayla çıkar birlikteliği değil ilkeler ve mefkureler ittifakı olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Kıymetli genel başkanlarla deprem bölgesindeki kardeşlerimizin acılarını birlikte paylaştık. Seçim mitinglerimizde bizleri coşkuyla bağrına basan milyonları beraber selamladık. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü darbecilere karşı direnirken meydanlarda kurduğumuz ittifakı hamdolsun daha da güçlendirdik. Cumhur İttifakı olarak bundan sonra da vatanımızın bekasını, milletimizin istiklal ve istikbalini en üstte tutmayı sürdüreceğiz. Biliyorsunuz inancımıza göre zaferin yegane sahibi Allah'tır. Zafere giden yolu ise dua ve destekleriyle aziz milletimiz döşemiştir. Bize oy versin ya da vermesin oyunu kullanan, tercihi demokratik yollarla gösteren tüm vatandaşlarıma, özellikle uğradıkları onca hakarete rağmen iradelerine sahip çıkan depremzedelerimize teşekkür ediyorum'" diye konuştu.

Erdoğan, muhalefete eleştirilerine devam ederek, "Bu masaya ben 'kumar masası' demedim, 'noter masası' da demedim. Diyen kim? O masanın etrafındakiler. Olay bu kadar acı, bu kadar basiretsiz. ve neticesi de ortada. Güya parlamenter sisteme, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri döneceklerdi. Ama 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısının olduğu, sabah erken kalkanın bakanlık kaptığı, hiçbir ilkenin ahlaki çizgisinin bulunmadığı ucube bir sistemi millete dayattılar. Vizyon ve proje konusundaki açıklarını kapatabilmek için son yılların en kirli, etik ve edep dışı seçim kampanyasını birlikte yürüttüler. Ortada öyle mesele yokken yayınladıkları videolarla mezhep ve etnik köken fitnesini körüklemeye kalktılar. Siyasi hayatımızın hiçbir aşamasında müdahale etmediğimiz hayat tarzı üzerinden vatandaşa korku saldılar. Bay Bay Kemal; bizim vatandaşımızın hayat tarzıyla yakından uzaktan alakamız yoktur. O sizin derdiniz. Siz bu ülkede milletin hayat tarzıyla hep uğraştınız. ve sahtekarlık yaptınız" dedi.