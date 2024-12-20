Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin 8. Olağan İl Kongresine Katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede açıklamalarda bulunan Erdoğan, Vali Tuncay Akkoyun ile görüştükten sonra Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanına geçerek kentten ayrıldı.
Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ) Mardin 8. Olağan İl Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vali Tuncay Akkoyun ile görüştükten sonra kentten ayrıldı.
Artuklu Kapalı Spor Salonunda AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamaların ardından Vali Tuncay Akkoyun ile valilik binasında bir süre görüştükten sonra Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanına geçerek kentten ayrıldı. - MARDİN