Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de terör örgütlerine meydan okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de terör örgütlerine meydan okuyarak "Bu ülkeyi terör örgütlerinin insafına bırakmayacağız" dedi. Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenerek, "Ülkemizin başına getirmek istedikleri Bay Bay Kemal'in kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? İnanın önüne 5 koyun katın şu ovaya gönderin, akşam hepsini kaybedip öyle eve gelir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında düzenlenen mitingde kalabalığa seslendi. Konuşmasına Mardin ve ilçelerine selam göndererek başlayan Erdoğan, "Sevgili Mardinliler, dinlerin, dillerin, medeniyetlerin beşiği Mezopotamya'nın merkezi bugün bir başka güzelsin Mardin. Biz bu kadim coğrafyada Türküyle, Kürdüyle, Sünnisiyle, Arabıyla, Süryanisiyle inşallah kıyamete kadar birlikte yaşayacağız. İtimadımız itikadımızdan gelir bunun için bizim teröre asla müsaademiz olmaz. Terörle bağı olan milleti ile bağı olmaz. Terörü Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Dereler'de gömdük mü? Çünkü bu terör benim vatandaşımın huzurunu kaçıramaz. Terörle ittifakı olanın milletle ittifakı olmaz. Yavrularımızın eline silah verip katil yapanlar ile bunlara destek verenleri benim milletim affetmez. Şimdi buradan seslenelim, bu HDP ve yandaşlarına biz ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Onun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız diyoruz. Ülkemizin istikrarını bozmak için üzerimize saldıran terör örgütleriyle neyin amaçlandığını çok iyi biliyoruz. Bunların hiç biri bizim kardeşliğimizin sırrına eremez. Mardin bu güne kadar kendi ülkesine kendi milletine efelenenlere eyvallah etmedi bundan sonra da etmeyecektir. Ülkemizin asırlık demokrasi atılımlarını nasıl Mardin'le tamamladıysak inşallah Türkiye Yüzyılını da beraber kuracağız. Pazar günü bir kazaya meydan vermeyin, yoksa görüyorsunuz terör örgütünden tefecisine kadar hepsi ellerini ovuşturuyorlar" diye konuştu.

"Türkiye'yi Suriye yapmak istiyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Suriye gibi karıştırmak istediklerini ancak buna izin vermeyeceklerini söyledi. Erdoğan, "Suriye'ye yaptıklarını bize de yapmak için gün sayan emperyalistleri görüyorsunuz değil mi? İnşallah bunlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Bu güzel ülkeyi yeniden karanlık günlere döndürmeye bunların güçleri yetmez. Heveslerini kursaklarında bırakmak boynumuzun borcudur. Karşımıza çıkardıkları koalisyon masasını gördünüz değil mi, ülkemizin başına getirmek istedikleri Bay Bay Kemal'in kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? İnanın önüne 5 koyun katın şu ovaya gönderin akşam hepsini kaybedip öyle eve gelir. Bunların Kürtlük Araplık böyle bir derdi yok, bunlar inanın bütün katliamların arkasındaki projeyi aynen uygulamaya devam ediyor. Mardin geleceğini bu Bay Bay Kemal'e emanet eder mi? Kendi ihtirasları uğruna milleti ataşe atmaktan çekinmeyecek kadar kontrolü kaybeden birine Mardinli güvenir mi? Mardinlinin iradesini cebinde sayanlara Pazar günü dersini vermeye hazırlanıyor muyuz?" şeklinde konuştu.

"21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık"

21 yıllık iktidarları döneminde sadece hizmet ettiklerini belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz bu ülkede 21 yıllık sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık hep eser ve hizmetlerimizle konuştuk. Ülkemizin tüm şehirlerini her bir vatandaşımızın hayat kalitesini yükseltmek için uğraştık, Mardin'e de son 21 yılda 97 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Öyle bir rekor oy ile bize destek verin ki Türkiye üzerinde oyun yapanların aklı çıksın. Milli mücadele dönemlerinde bu bölge üzerinde çok oyunlar oynandı. Herkes gözünü buraya dikmişti. Bu bölgedeki insanlarımız kaderlerini Anadolu ile bir gördükleri için hep Türkiye yanında yer aldılar. Türkiye'yi çevrenizde gördüğünüz siyaseten zayıf, ekonomik olarak bitik biri yapmak için çok uğraştılar. Başımıza musallat olan terör örgütlerinin amacı da buydu. Sizler hep bizleri desteklediniz biz de sizlerden aldığımız güçle yedi düvele meydan okuduk. Birileri Mardin'in ilçelerini sokaklarını çukurlarla doldurmaya çalışırken biz Kürt kardeşlerimizin canını ve malını korumak için kendimizi siper ettik. Bugün Türkiye Yüzyılını konuşuyorsak bu demokrasi ve kalkınma altyapısından aldığımız güç sayesindedir. Türkiye'nin tüm meselelerini hal yoluna koyduğumuz gibi enflasyonu önümüzdeki yıl sonuna kadar tek haneye indirmeye kararlıyız. Milletimizin her bir ferdinin refah seviyesini yükseltmek için uğraşacağız." - MARDİN