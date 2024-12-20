Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mardin Olağan Kongresine katılmak üzere kente geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresine katılmak üzere kente geldi. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra otobüsle mitingin yapılacağı salona gitmek üzere yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan otobüsten halkı selamlarken, İstasyon Mahallesi'nde durup çocuklara hediye dağıttı. - MARDİN