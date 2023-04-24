Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Valiliğini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa mitingi için geldiği kentte Valiliğe ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa mitingi için geldiği kentte Valiliğe ziyarette bulundu.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki AK Parti'nin mitinginin ardından Valiliğe geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Politika