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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Manda ve himaye kabul edilemez düsturuyla istiklal mücadelesini başlatanların evlatları, mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Manda ve himaye kabul edilemez düsturuyla istiklal mücadelesini başlatanların evlatları, mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Manda ve himaye kabul edilemez düsturuyla istiklal mücadelesini başlatanların evlatları, mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını tarihin tozlu raflarına atacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Manda ve himaye kabul edilemez düsturuyla istiklal mücadelesini başlatanların evlatları, mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını tarihin tozlu raflarına atacak."

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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