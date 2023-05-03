Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Manda ve himaye kabul edilemez düsturuyla istiklal mücadelesini başlatanların evlatları, mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Manda ve himaye kabul edilemez düsturuyla istiklal mücadelesini başlatanların evlatları, mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını tarihin tozlu raflarına atacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Manda ve himaye kabul edilemez düsturuyla istiklal mücadelesini başlatanların evlatları, mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını tarihin tozlu raflarına atacak."
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika