Erdoğan: CHP, ırkçılık, ayrımcılık ve bölücülükte kendi kötü geçmişiyle yarışıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tek parti zihniyetinin günümüzdeki temsilcisi olan CHP yönetimi, ırkçılık, ayrımcılık ve bölücülükte yine kendi kötü geçmişiyle yarışıyor." dedi.

Erdoğan, Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde düzenlenen Mamak Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, siyaseti bir bayrak yarışı olarak gördüklerini ifade etti.

Bu seçimlerde Mamak'ta bayrak değişimine gittiklerini söyleyen Erdoğan, 5 yıldır görevini sürdüren Murat Köse'nin yerine Asım Balcı'yı belediye başkanlığına aday gösterdiklerini söyledi.

Köse'ye, ilçeye hizmetleri dolayısıyla teşekkür eden Erdoğan, "Kendisiyle olan yol ve dava arkadaşlığımızı inşallah başka alanlarda devam ettireceğiz. Asım Balcı kardeşimin sizlerin de takdiriyle Mamak'ta hizmet bayrağını çok daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak her an Asım kardeşimin yanında olacağım. Turgut kardeşimin yanında olacağım. Onlarla beraber bu yolculuğa devam edeceğiz." diye konuştu.

"Belediyemizin ve kamu kurumlarının kapısını hiç kimseye kapatmadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık çeyrek asırdır Mamak'ın hizmetkarı olduklarını, bugüne kadar sadece eser siyaseti yaptıklarını dile getirdi.

İlçeye hizmet ederken kimsenin kökenine ve mezhebine bakmadıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Yaratılanı sevdik, yaratandan ötürü. Nerede bir ihtiyaç sahibi varsa elinden tutmanın, nerede bir sorun varsa onu çözmenin gayretinde olduk. Mamak'taki mahallelerimizin hepsi, siyasi tercihlerinden bağımsız olarak aynı standartta hizmet aldı. Belediyemizin ve kamu kurumlarının kapısını hiç kimseye kapatmadık. 'Şu partiye oy verenler belediyenin kapısından giremez' diyen ırkçı, faşist zihniyetten asla olmadık. Teröre ve şiddete bulaşmadığı, bu millete ihanet etmediği sürece hangi partiye oy verirse versin, herkesi bağrımıza bastık. Ancak, 14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart öncesinde de siyasi rekabeti, siyasi husumete dönüştürmeye çalışanlar var. Tek parti zihniyetinin günümüzdeki temsilcisi olan CHP yönetimi, ırkçılık, ayrımcılık ve bölücülükte yine kendi kötü geçmişiyle yarışıyor. Bunlar lafa gelince sağda, solda sürekli ahkam keserler ama insanlarımızı, kökenleri, kılık kıyafetleri üzerinden ayrıştırmadan da duramazlar."

Gezi olayları

Yakın geçmişteki Çorum ve Maraş olaylarını anımsatan Erdoğan, Türkiye'nin Sivas olaylarında da çok ciddi provokasyonlara maruz kaldığını dile getirdi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son olarak Gezi hadisesinde sokaklarımızın nasıl karıştırıldığını, milletin nasıl birbirine düşürülmek istendiğini hepimiz hatırlıyoruz. Haftalarca sokaklarımızı terörize ettiler, belediyeye ait araçları yaktılar, esnafımızın malına mülküne zarar verdiler. Milletimizin iradesine, geleceğine ve kardeşliğine sahip çıkması sayesinde hamdolsun bu kaos girişiminin önüne geçtik. Hangi inanca, kökene, meşrebe mensup olursa olsun 85 milyonu kimsenin bölemeyeceğini, içimizdeki fitne tüccarlarına açık ve net gösterdik. Bu ülkede benzer senaryoların tekrar yaşanmasına izin veremeyiz. Şimdi şunu çok iyi bilmenizi isterim. Her kim mezhebi kimliği üzerinden siyaset yapıyorsa, bu ülkenin iyiliğini istemiyor demektir. Her kim bölgecilik yapıyor, insanları etnik kökenine göre ayırıyorsa bu milletin huzurunu istemiyor demektir."

"Taş üstüne taş koymamakla övünen beceriksiz yönetim var"

Siyasi partiler olarak yarışacaklarını, siyasetçiler olarak da eleştirilerini dile getireceklerini, ülkenin ve milletin menfaati adına doğru bulmadıkları hususları en açık yüreklilikle ifade edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunları yaparken bizi birbirimize düşürerek aramıza nifak sokmaya çalışanlara karşı daima uyanık olacağız. Sizlerden, kardeşliğinize, birlik ve beraberliğinize çok sıkı sarılmanızı istiyorum. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın kardeşlik siyasetine sahip çıkmanızı istiyorum. Mamaklı vatandaşlarımın başlayan veya belli bir aşamaya gelen yatırım hamlelerinin tökezlemesine müsaade etmeyeceğine inanıyorum. Son 5 yılda Ankara'nın nasıl bir hizmetsizlik ve esersizlik girdabına düştüğünü sizler çok iyi biliyorsunuz. Havalimanından buralara kadar Allah aşkına yolların asfaltlanması diye bir şey var mı? Nereden nereye geldik. Seçim meydanlarında bol keseden vaat dağıttılar ama göreve gelince verdikleri sözlerin hiçbirini yerine getirmediler. Kullandıkları 100 milyarlarca liralık devasa bütçelere rağmen ortada örnek gösterebilecekleri hiçbir eserleri, yatırımları yok. Proje diye bahsettikleri işlerin çok daha fazlasını bizim orta çapta bir ilçe belediyemiz bunlardan çok daha iyi, zaten yapıyor. Şu anda Ankara'da metro adına yapılan ne varsa hepsi bizim yaptıklarımız. Belediye olarak bunların yaptığı yok. Asfalt dökmemekle, yol, köprü yapmamakla, taş üstüne taş koymamakla övünen bir beceriksiz yönetim var. Elini vicdanına koyan tüm Ankaralı kardeşlerim, şu gerçeği kabul edecektir. Ankara bir beş yıl daha böyle yönetilmeyi kaldıramaz. Ankara bu kadar ihmale, yatırımsızlığa tahammül edemez. Ankara'nın yavaşlıktan kurtulması ve bir an önce hızlanması gerekiyor."

Erdoğan, trafik başta olmak üzere şehrin sorunlarının kördüğüm haline gelmemesi için 31 Mart seçimlerinin büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Vatandaşlardan, bu fırsatı heba etmemelerini isteyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gelin Ankara'nın önünde yeni ufuklar açalım. Bunun için önümüzdeki 11 günü çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Kaybedeceklerini anlayanların tahriklerine kapılmadan 11 gün boyunca çok iyi çalışacağız. 31 Mart günü sandık başına gittiğimizde ise ilçede Asım Balcı kardeşime, büyükşehirde Turgut Altınok kardeşime mührü basacağız. Açılışını yaptığımız eser, hizmet ve projelerin Mamaklı kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu hizmetleri ilçemize kazandıran belediyemizi ve diğer kamu kurumlarımızı tebrik ediyorum. Asım Balcı kardeşimi sizlere emanet ediyorum."

Açılıştan notlar

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse hediye takdiminde bulundu.

Daha sonra Erdoğan, beraberindekilerle yapımı tamamlanan eserlerin resmi açılışını yaptı.

Alana, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının olduğu "Bu şarkı burada bitmez", "KAAN, hanların bağlı olduğu devlet başkanı, Hakan" ve "Hızlanma zamanı" pankartları asıldı.

Törene, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı ve AK Parti milletvekilleri de katıldı.

(Bitti)