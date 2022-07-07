Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Yakub ile görüştü
AA - Mümin Altaş - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'ın görüşmesinden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde baş başa görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'ın görüşmesinden detaylar
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde baş başa görüştü.
AA / Mümin Altaş - Politika