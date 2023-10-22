Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'i kabul etti

 - Güncelleme:

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti. İki liderin görüşmesi Vahdettin Köşkü'nde 15.30 sıralarında başladı. Görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Enver İbrahim Malezya Politika Haberler

title