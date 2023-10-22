Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti. İki liderin görüşmesi Vahdettin Köşkü'nde 15.30 sıralarında başladı. Görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika