Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Malesef kaset kumpaslarıyla makama gelen bay bay Kemal'in karşısına rakip olunca böyle bir komplo ile karşılaştı" "Anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun el ele olduğu FETÖ taktiği. Bunlar bunu her an yapabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Malesef kaset kumpaslarıyla makama gelen bay bay Kemal'in karşısına rakip olunca böyle bir komplo ile karşılaştı"

"Anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun el ele olduğu FETÖ taktiği. Bunlar bunu her an yapabilir. Geçmişti de bunlar yapıldı. Kılıçdaroğlu makama kaset komplosuyla geldi"

(Kılıçdaroğlu'na) "Sen kimsin Putin'e yaptırım uygulayacaksın"

"Pazar günü milletim, ülkesini ne terör örgütlerinin eline ne de tefecilerin eline bırakmayacağını gösterecektir"

"Seçim günü 85 milyonun her bir ferdi kazanacak"

"Bölücü örgütü sınırlarımız içerisinde adeta bitme noktasına getirdik"

İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seçim Özel ortak yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. "Bugün Muharrem Bey'i aradım. Böyle bir saldırı oldu vesaire kendisiyle konuşmak istedim. Anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun el ele olduğu FETÖ taktiği. Bunlar bunu her an yapabilir. Geçmişti de bunlar yapıldı. Kılıçdaroğlu makama kaset komplosuyla geldi" dedi.

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023