Cumhurbaşkanı Erdoğan: Madrid'de verilen sözlere riayet edilmesini bekliyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ' Madrid'de ülkemize verilen sözlere riayet edilmesini bekliyoruz. Bağcıyla hiçbir işimizin olmadığını, tek amacımızın üzüm yemek olduğunu burada bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Salı günü Vilnius'te yapılacak Liderler Zirvesi'nde tüm bu hususları tekrar ittifak ortaklarımızın dikkatine getireceğiz. Ülkemiz, milletimiz ve güvenliğimiz için en hayırlı karar neyse inşallah onu hayata geçireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 10'uncu Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5'inci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12'nci Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin son 71 yılda NATO ittifakına yaptığı katkıları çok az müttefik yapmıştır. Bu gerçekler apaçık ortadayken bir süredir ülkemiz aleyhine yürütülen kampanyaları esefle karşılıyoruz. Yerleşik teamülleri bozma pahasına atılmak istenen adımları gördükçe ittifakın geleceği adına endişe duyuyoruz. Ülkemizin ittifakın genişlemesine müzahir tavrını herkes çok iyi biliyor. İttifakın açık kapı politikasını destekledik, destekliyoruz. Başta terörizmle kararlı mücadele olmak üzere ittifakın değerlerine sadakat gösterecek herkesi bağrımıza basmaya hazırız. Finlandiya'nın üyeliğine onay vererek ilkesel duruşumuzu ortaya koyduk ama teröristleri himaye edenlere ve terörle mücadelede gerekli tedbirleri almayanlara da tepkimizi göstermede çekinmedik. NATO çatısı altında dayanışma sergileyelim diyenlerin Türkiye'de darbeye kalkışmış, 40 yılda binlerce insanımızı katletmiş canilere kucak açmasının hiçbir makul gerekçesi olamaz" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZ İÇİN EN HAYIRLI KARAR NEYSE ONU HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörle demokrasi, terörle güvenlik, terörle insanlık yan yana duramaz. İttifakı özü karşılıklı güven ve dayanışma ikliminin tesisidir. Bu olmadan diğer konuları konuşmanın bir anlamı yoktur. Bize tavsiyede bulunanlar öncelikle şu sorulara açık yüreklilikle cevap vermelidir. Türkiye sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir. Terör örgütleriyle arasına mesafe koymayan bir devlet NATO'ya nasıl katkı yapabilir' Terörizmle mücadele etmeyenler ittifakın hasımlarıyla nasıl mücadele edebilir. Biz her işimizde olduğu gibi burada da dürüst davranıyor, gizli bir gündemle değil, şeffaf bir şekilde hareket ediyoruz. Madrid'de ülkemize verilen sözlere riayet edilmesini bekliyoruz. Bağcıyla hiçbir işimizin olmadığını, tek amacımızın üzüm yemek olduğunu burada bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Salı günü Vilnius'te yapılacak Liderler Zirvesi'nde tüm bu hususları tekrar ittifak ortaklarımızın

dikkatine getireceğiz. Ülkemiz, milletimiz ve güvenliğimiz için en hayırlı karar neyse inşallah onu hayata geçireceğiz" diye konuştu.