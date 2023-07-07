Cumhurbaşkanı Erdoğan: Madrid'de verilen sözlere riayet edilmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin NATO ittifakına yaptığı katkıları vurgulayarak, ülkemize yönelik kampanyalara tepki gösterdi ve ittifakın geleceği adına endişe duyduğunu belirtti. Erdoğan, Vilnius'te yapılacak Liderler Zirvesi'nde bu konuları gündeme getireceklerini söyledi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Madrid'de ülkemize verilen sözlere riayet edilmesini bekliyoruz. Bağcıyla hiçbir işimizin olmadığını, tek amacımızın üzüm yemek olduğunu burada bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Salı günü Vilnius'te yapılacak Liderler Zirvesi'nde tüm bu hususları tekrar ittifak ortaklarımızın dikkatine getireceğiz. Ülkemiz, milletimiz ve güvenliğimiz için en hayırlı karar neyse inşallah onu hayata geçireceğiz" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Madrid Politika Haberler