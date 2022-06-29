Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına başladı. İki liderin NATO Zirvesi kapsamında IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor. AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika Recep Tayyip Erdoğan Emmanuel Macron Fransa Politika Güncel Haberler

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