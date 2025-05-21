Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gitti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi nedeniyle gittiği Macaristan'a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Macaristan İnşaat ve Ulaştırma Bakanı Janos Lazar, Protokol Genel Müdürü Anett Varga, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve eşi Ekrem Ekşioğlu ile büyükelçilik personeli karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Macaristan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi imza ve ödül törenlerine katılacak, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul edecek, kültürel programa katılacak.