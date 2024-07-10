Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği Washington'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı görüşmede Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi için barışçıl çabalarını sürdürdüğünü, uluslararası kamuoyunun bu bölgelerde barışın tesisi için gayretlerini artırması gerektiğini belirti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın dönem başkanlığında Türkiye'nin, Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılması ve ilişkilerin ilerletilmesi noktasında destek beklediğini de ifade etti. - WASHINGTON