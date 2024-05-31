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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile Telefon Görüşmesi Yaptı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüşerek, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Macaristan'a Avrupa Birliği dönem başkanlığında başarılar dilerken, Türkiye'nin AB katılım sürecinin canlandırılmasında Macaristan'ın desteğinin önemini vurguladı. Ayrıca, Erdoğan, Orban'ın doğum gününü de tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a Avrupa Birliği dönem başkanlığında başarılar dilerken, Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılmasında Macaristan'ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Orban'ın doğum gününü de tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği Viktor Orban Macaristan Türkiye Diplomasi Politika Haberler

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