Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak 'TUR' ile Macaristan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Macaristan'a gitti.

"Doğu'nun ve Batı'nın Buluşma Noktası" temasıyla düzenlenen Budapeşte Zirvesi kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar gözden geçirilecek. Zirve sonunda, Budapeşte Bildirisi başta olmak üzere çeşitli belge ve kararların kabul edilmesi öngörülüyor. - ANKARA