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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gidiyor

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine bugün Budapeşte'ye gidiyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine bugün Budapeşte'ye gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere bugün Budapeşte'ye gidecek. Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde; Macaristan ile ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması ile bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş paylaşımında bulunulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kutlama ve etkinliklere katılacak diğer mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Politika

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