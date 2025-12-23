Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin daima Lübnan'ın istikrar ve egemenliğini savunduğunu, iki ülkenin ticaret ve yatırım alanlarında büyük potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliğini destekleyecek uluslararası mekanizmalarda görev almaya her daim hazır olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'dan Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini gözeten bir tutum beklediğimizi de ifade etti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Suriye'deki büyük değişimin bölgenin istikrarına katkı sunması için Türkiye'nin desteklerini sürdüreceğini, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırgan tutumunu reddettiğimizi vurguladı" ifadeleri kullanıldı.

